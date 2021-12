Tempesta d'amore, anticipazioni dal 19 al 25 dicembre: Ariane disperata, Vanessa torna a sorridere (Di sabato 18 dicembre 2021) Un nuovo ingresso al Fürstenhof cambierà la vita a Vanessa Sonnbichler, come segnalano le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 19 al 25 dicembre. La giovane, dopo aver ritrovato la voglia di allenarsi a scherma grazie ai consigli del campione di fioretto, Georg Fichtl, se lo ritroverà davanti in hotel e l'atleta le spiegherà di essere lì solo per conoscerla di persona. Intanto, la ragazza sarà triste per la maialina Chantal che sarà destinata al macello e chiederà aiuto a Max per salvarla. Dal canto suo, Maja si riconcilierà con Florian, ma quando saprà che ha allertato Erik e gli ha dato la possibilità di sfuggire alla polizia rovinando Cornelius, lo lascerà definitivamente. La ragazza si butterà a capofitto nel lavoro e le verrà commissionata una collezione di cappelli. Più tardi, Cornelius ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 dicembre 2021) Un nuovo ingresso al Fürstenhof cambierà la vita aSonnbichler, come segnalano ledid'dal 19 al 25. La giovane, dopo aver ritrovato la voglia di allenarsi a scherma grazie ai consigli del campione di fioretto, Georg Fichtl, se lo ritroverà davanti in hotel e l'atleta le spiegherà di essere lì solo per conoscerla di persona. Intanto, la ragazza sarà triste per la maialina Chantal che sarà destinata al macello e chiederà aiuto a Max per salvarla. Dal canto suo, Maja si riconcilierà con Florian, ma quando saprà che ha allertato Erik e gli ha dato la possibilità di sfuggire alla polizia rovinando Cornelius, lo lascerà definitivamente. La ragazza si butterà a capofitto nel lavoro e le verrà commissionata una collezione di cappelli. Più tardi, Cornelius ...

Advertising

fede_elefante : RT @inchesensoh: Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte fa male… - Roberto52585862 : RT @preteteresa1: L'amo più del fuoco Più dell'urlo di tempesta. L'amore mio per lei è più acre dell'inverno, più dei più potenti scrosci… - NonTScordarDiMe : RT @preteteresa1: L'amo più del fuoco Più dell'urlo di tempesta. L'amore mio per lei è più acre dell'inverno, più dei più potenti scrosci… - SalaLettura : RT @preteteresa1: L'amo più del fuoco Più dell'urlo di tempesta. L'amore mio per lei è più acre dell'inverno, più dei più potenti scrosci… - preteteresa1 : L'amo più del fuoco Più dell'urlo di tempesta. L'amore mio per lei è più acre dell'inverno, più dei più potenti sc… -