Teatro: Milano, si rialza il sipario sul Lirico Giorgio Gaber (Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Con l'open day di oggi sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano torna ufficialmente in scena. Dopo una sosta forzata durata oltre 20 anni, uno dei luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo italiano è nuovamente protagonista. Il Teatro, rinnovato attraverso innovazioni tecnologiche di ultima generazione, può ospitare 1.400 posti a sedere: 700 in platea, 110 palchetti e 590 tra galleria e balconata. Lo slogan che accompagnerà tutta la stagione del Lirico è 'L'illogica allegria di vivere il presente'. Artefice della riapertura del Lirico è Stage Entertainment guidata nel Paese dall'amministratore delegato per l'Italia, Matteo Forte che - a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021), 19 dic. (Adnkronos) - Con l'open day di oggi sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre ilditorna ufficialmente in scena. Dopo una sosta forzata durata oltre 20 anni, uno dei luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo italiano è nuovamente protagonista. Il, rinnovato attraverso innovazioni tecnologiche di ultima generazione, può ospitare 1.400 posti a sedere: 700 in platea, 110 palchetti e 590 tra galleria e balconata. Lo slogan che accompagnerà tutta la stagione delè 'L'illogica allegria di vivere il presente'. Artefice della riapertura delè Stage Entertainment guidata nel Paese dall'amministratore delegato per l'Italia, Matteo Forte che - a ...

