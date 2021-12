Tassonomia verde | bocciata la mozione | nucleare e gas rimangono strategici

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Cala il sipario sullapresentata lo scorso novembre e discussa il 15 dicembre alla Camera riguardante la richiesta di escludere l’energiaed il gas dalla ““ per la finanza sostenibile dell’Unione Europea. La proposta, sottoscritta da 11 parlamentari con prima firmataria la Deputata Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, con il sostegno dell’ex ministro all’istruzione Lorenzo Fioramonti e di altri deputati del gruppo dei Verdi, è stata. 407 i voti contrari, 9 i favorevoli e altrettanti gli astenuti. Cos’è la “” La, discussa il giorno prima del Consiglio Europeo, prevedeva di impegnare il governo ad esprimersi in sede comunitaria contro l’inserimento ...

