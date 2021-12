Tafferugli prima della partita Atalanta-Roma nella zona del Palasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, sabato 18 dicembredel Palazzetto dello Sport un gruppo dinisti arrivato con mezzi privati è entrato in contatto con un gruppo di ultrà nerazzurri. Lo scontro sedato dalla Digos, ci sarebbe almeno un fermato.

Attimi di tensione prima del match tra Atalanta e Roma in corso al Gewiss Stadium di Bergamo dalle ore 15:00. Nei pressi del Palazzetto dello Sport ci sono stati dei tafferugli, almeno quattro persone sarebbero state fermate.