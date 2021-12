Svolta meteo da Natale: vediamo cosa accadrà (Di sabato 18 dicembre 2021) Svolta meteo da Natale. Non sarà quella auspicata, vediamo cosa accadrà. Freddo russo lambirà solo marginalmente l’Italia, mentre il flusso atlantico farà crollare l’impero anticiclonico Un decisa Svolta meteo da Natale è atteso in prossimità del Natale, dopo il prolungato dominio dell’alta pressione. Le perturbazioni torneranno sulla scena mediterranea e con esso anche il maltempo, ma all’insegna Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021)da. Non sarà quella auspicata,. Freddo russo lambirà solo marginalmente l’Italia, mentre il flusso atlantico farà crollare l’impero anticiclonico Un decisadaè atteso in prossimità del, dopo il prolungato dominio dell’alta pressione. Le perturbazioni torneranno sulla scena mediterranea e con esso anche il maltempo, ma all’insegna

Advertising

meteogiornaleit : Meteo, la svolta da Natale. Non sarà quella auspicata, vediamo cosa accadrà - infoitinterno : Meteo, la svolta da Natale. Non sarà quella auspicata, vediamo cosa accadrà - remeteo : #METEO #WEEKEND: tempo soleggiato sui rilievi e nebbioso in pianura. Probabile svolta per le festività di #Natale,… - iconaclima : ????Nel weekend #freddo in arrivo sulle regioni del Sud, con #neve fino a quote collinari! #meteo #17dicembre - iconanews : Nel weekend svolta meteo al Sud: irrompe il gelo, con neve e venti freddi -