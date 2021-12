SuperEnalotto | l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 18 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 dicembre 2021) Torna il gioco delche continua ad ammaliare milioni di appassionati con il suo imponente Jackpot tra i più alti d’Europa. La nuova combinazionepuò essere in grado di regalare il ricco montepremi ormai arrivato a sfondare il muro dei 126 milioni di euro. Seguidi182021 che arriva puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazionedi giornata. Come si tienedei numeri delIlè il gioco che con il suo Jackpot multimilionario continua ad affascinare i tanti giocatori italiani che vanno in cerca di una vittoria che gli possa cambiare ...