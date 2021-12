Studenti comprano due topi e lanciano l’allarme sporcizia per occupare la scuola. La preside: “Azione solo per creare scompiglio” (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima hanno tentato di occupare la loro scuola facendo leva sulla rivalità con un altro liceo, poi, visto che la cosa non aveva seguito, hanno avuto la “grande” idea: comprare due topi e metterli nelle aule così da sfruttare il dibattito sulla sporcizia della Capitale e far sì che le lezioni fossero sospese e ottenere campo libero per l’occupAzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima hanno tentato dila lorofacendo leva sulla rivalità con un altro liceo, poi, visto che la cosa non aveva seguito, hanno avuto la “grande” idea: comprare duee metterli nelle aule così da sfruttare il dibattito sulladella Capitale e far sì che le lezioni fossero sospese e ottenere campo libero per l’occup. L'articolo .

