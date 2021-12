Strage a Torino è omicidio sul lavoro, il video dopo il crollo della gru è infame voyeurismo (Di sabato 18 dicembre 2021) “Non morire…non devi morire” è l’urlo che ti strappa il cuore quello che arriva dall’audio di un video che sta circolando in queste ore attraverso whatsapp, girato subito dopo la tragedia di Torino. In via Genova crolla una gru, tre gli operai uccisi, nell’ennesimo omicidio sul lavoro (perché questo è). Qualche anonimo filma con il telefono cellulare, come fosse un concerto, il dramma, le urla. Anche noi abbiamo ricevuto quel video, come sicuramente lo hanno altri quotidiani online e non. Ma, come speriamo anche altri, non pubblicheremo l’orrore per conquistare qualche click in più. In compenso pubblicheremo un video e gli scatti delle facce dei colpevoli, quando verrà fatta giustizia. Se mai verrà fatta. La Strage come quella di oggi non sarà ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 18 dicembre 2021) “Non morire…non devi morire” è l’urlo che ti strappa il cuore quello che arriva dall’audio di unche sta circolando in queste ore attraverso whatsapp, girato subitola tragedia di. In via Genova crolla una gru, tre gli operai uccisi, nell’ennesimosul(perché questo è). Qualche anonimo filma con il telefono cellulare, come fosse un concerto, il dramma, le urla. Anche noi abbiamo ricevuto quel, come sicuramente lo hanno altri quotidiani online e non. Ma, come speriamo anche altri, non pubblicheremo l’orrore per conquistare qualche click in più. In compenso pubblicheremo une gli scatti delle facce dei colpevoli, quando verrà fatta giustizia. Se mai verrà fatta. Lacome quella di oggi non sarà ...

