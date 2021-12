Steven Spielberg, 5 film cult del geniale regista americano (Di sabato 18 dicembre 2021) Compie oggi 75 anni Steven Spielberg. È uno dei più geniali registi americani vincitore tra l’altro di 2 Oscar e di un Leone d’oro alla carriera. Dalla rivoluzione degli anni 70? ha da sempre segnato l‘universo hollywoodiano con i suoi film coinvolgendo non solo il pubblico ma anche la critica in un equilibrio che ha da sempre segnato il suo successo “Il vizio più costoso nel mondo non è l’eroina ma la celluloide, e io ho bisogno di una dose ogni due anni.“ Queste le ironiche parole di Steven Spielberg al Time nel 1979. Il geniale regista americano non si è mai fermato sin da quando ha fatto il suo ingresso tra i movie brats, cavalcando la rivoluzione cinematografica americana degli anni 70?. Per alcuni la sua è stata la cosiddetta rivoluzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Compie oggi 75 anni. È uno dei più geniali registi americani vincitore tra l’altro di 2 Oscar e di un Leone d’oro alla carriera. Dalla rivoluzione degli anni 70? ha da sempre segnato l‘universo hollywoodiano con i suoicoinvolgendo non solo il pubblico ma anche la critica in un equilibrio che ha da sempre segnato il suo successo “Il vizio più costoso nel mondo non è l’eroina ma la celluloide, e io ho bisogno di una dose ogni due anni.“ Queste le ironiche parole dial Time nel 1979. Ilnon si è mai fermato sin da quando ha fatto il suo ingresso tra i movie brats, cavalcando la rivoluzione cinematografica americana degli anni 70?. Per alcuni la sua è stata la cosiddetta rivoluzione ...

Advertising

SkyTG24 : Compie oggi gli anni uno dei registi più famosi e pluripremiati nella storia del cinema, Steven #Spielberg. Vogliam… - graziellatassi1 : RT @fraurolo121: „Io sogno per vivere.“ #StevenSpielberg #18dicembre 1946 #OnThisDay „Paura e autocensura sono errori: un artista deve co… - TheWalkofFame2 : ???? ?????????????? ???? ???????????????????? (???????? ???? ????????) ?? ???????????? ?????????????????? ??????????????????????. Quasi tutto il suo cinema gira intorno all’… - statodelsud : Steven Spielberg, da E.T. a Schindler’s List: 20 capolavori del genio del cinema. FOTO - Pino__Merola : Steven Spielberg, da E.T. a Schindler’s List: 20 capolavori del genio del cinema. FOTO -