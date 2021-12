Stefano De Martino, quando era l’ombra di Belen: la confessione (Di sabato 18 dicembre 2021) No, non è facile essere all’ombra della propria fidanzata, compagna, moglie. Uno dei casi più plateali è sicuramente quello di Stefano De Martino, che per anni è stato “un passo indietro” rispetto a Belen Rodriguez. Nell’intervista concessa a Repubblica, il ballerino si è raccontato a tuttotondo, parlando del nuovo programma in arrivo in seconda serata su Rai Due, Bar Stella, il cui nome ha un significato speciale: si chiamava così anche il bar del nonno, che oggi non esiste più. Tornando indietro nel tempo, tuttavia, Stefano si è lasciato andare ad alcune confidenze, in particolare sulla ex. Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez Possiamo definirlo un evento: De Martino non ha parlato spesso del legame con la Rodriguez. In ... Leggi su dilei (Di sabato 18 dicembre 2021) No, non è facile essere aldella propria fidanzata, compagna, moglie. Uno dei casi più plateali è sicuramente quello diDe, che per anni è stato “un passo indietro” rispetto aRodriguez. Nell’intervista concessa a Repubblica, il ballerino si è raccontato a tuttotondo, parlando del nuovo programma in arrivo in seconda serata su Rai Due, Bar Stella, il cui nome ha un significato speciale: si chiamava così anche il bar del nonno, che oggi non esiste più. Tornando indietro nel tempo, tuttavia,si è lasciato andare ad alcune confidenze, in particolare sulla ex.Deparla diRodriguez Possiamo definirlo un evento: Denon ha parlato spesso del legame con la Rodriguez. In ...

