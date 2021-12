Stefano Benigni | ' Il Governo non può non aiutare i trasportatori che difendono l' ambiente'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Gli autoche, nel nome della sostenibilità ambientale, hanno effettuato importanti investimenti per acquistare mezzi alimentati a gas non possono essere abbandonati a se stessi in balia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Benigni

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

È quanto afferma il parlamentare bergamasco, di Forza Italia, in un'interrogazione a risposta scritta Continua a leggere →Ed è a questa "squadra', composta da 18 "titolari" (Daniele Belotti,, Fabiola Bologna, Roberto Calderoli, Elena Carnevali, Leyla Ciagà, Devis Dori, Gregorio Fontana, Rebecca Frassini, ...Sul palco dello “Spina” musicisti, cantanti e non solo. insieme per raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro il cancro ...Quattro parlamentari in due settimane. Il bottino dello shopping natalizio di Silvio Berlusconi per arrivare al Colle sta dando i suoi frutti: da metà novembre, quando ha fatto partire la sua campagna ...