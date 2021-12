“State of Play”: Ben Affleck e Russell Crowe giornalista alla Perry Mason stasera in tv (Di sabato 18 dicembre 2021) “I giornalisti bravi non hanno amici, solo fonti…” Quando la politica e il giornalismo giocano a ‘guardia e ladri’, e, chi fa il mestiere di cronista sa di dover essere prima di tutto un investigatore. “Ho una Saab con sedili in peluche“: Cal McAffrey è Russell Crowe, la sua automobile lo rispecchia. Un vecchia maniera della carta stampata, dal cuore tenero e le suole delle scarpe consumate: va di persona a fare domande, raggiunge la fonte, e non si accontenta, nel nome della verità. stasera in tv “State of Play“, con Ben Affleck che è Stephen Collins, il politico che non potrà far a meno del suo amico giornalista. A Washington, avviene la morte, in circostanze poco chiare, della bella assistente Sonia Baker (Maria Thayer), nonché amante di un giovane ed ambizioso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) “I giornalisti bravi non hanno amici, solo fonti…” Quando la politica e il giornalismo giocano a ‘guardia e ladri’, e, chi fa il mestiere di cronista sa di dover essere prima di tutto un investigatore. “Ho una Saab con sedili in peluche“: Cal McAffrey è, la sua automobile lo rispecchia. Un vecchia maniera della carta stampata, dal cuore tenero e le suole delle scarpe consumate: va di persona a fare domande, raggiunge la fonte, e non si accontenta, nel nome della verità.in tv “of“, con Benche è Stephen Collins, il politico che non potrà far a meno del suo amico. A Washington, avviene la morte, in circostanze poco chiare, della bella assistente Sonia Baker (Maria Thayer), nonché amante di un giovane ed ambizioso ...

