Spezia-Empoli | Andreazzoli | “Felici del momento ma la salvezza è l’obiettivo”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Da massese non sento la gara come fosse un derby. Lomi ha sempre suscitato interesse e piacere, il loro è un ambiente attaccato ai colori, è piacevole assistere a partite in quello stadio. Per noi sara una gara molto importante, siamo a un livello in cui vogliamo dare continuità. Abbiamo l’obbligo di proseguire il nostro cammino, contro un avversario che è in una posizione di classifica peggiore della nostra e che vuole dare il massimo“. Lo ha detto l’allenatore dell’, Aurelioin vista del match con lo(domenica, ore 15:00). E ancora: “Per me le gare hanno esattamente tutte la stessa valenza e mi offrono le stesse difficoltà – afferma– mi costringono a cercare di chiedere il massimo alla squadra. La gara comincia sempre sullo 0-0 e va portata a nostro ...