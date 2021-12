Speciale compleanno per Simona Quadarella: si regala il bronzo mondiale negli 800 stile (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi – Un compleanno Speciale per Simona Quadarella. L’azzurra bronzo a Tokyo negli 800 stile, si replica anche in vasca corta ai Mondiali. Nella competizione in svolgimento ad Abu Dhabi, che vede l’Italia protagonista giornalmente con podi conquistati e applausi ricevuti, l’atleta romana si è presa la prestigiosa medaglia e se la prende come Speciale regalo personale. E’ la seconda medaglia che la Quadarella vince in competizione. La prima era stata quella del secondo posto e sempre sulla distanza, ottenuta nel 2018: “Sono proprio contenta, perché era difficile prendere una medaglia. E’ venuta e con un ottimo tempo – spiega la mezzofondista, agli Europei in Russia argento negli 800 e nei 1500 – alla fine ero ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi – Unper. L’azzurraa Tokyo800, si replica anche in vasca corta ai Mondiali. Nella competizione in svolgimento ad Abu Dhabi, che vede l’Italia protagonista giornalmente con podi conquistati e applausi ricevuti, l’atleta romana si è presa la prestigiosa medaglia e se la prende comeregalo personale. E’ la seconda medaglia che lavince in competizione. La prima era stata quella del secondo posto e sempre sulla distanza, ottenuta nel 2018: “Sono proprio contenta, perché era difficile prendere una medaglia. E’ venuta e con un ottimo tempo – spiega la mezzofondista, agli Europei in Russia argento800 e nei 1500 – alla fine ero ...

Advertising

ilvolobrasilfc1 : RT @RadioDueLaghi: Una speciale dedica a Papa Francesco per il suo ottantacinquesimo compleanno, sulle note di un'esibizione de Il Volo. #… - MARKOLlNO : RT @fairyjkty: buon compleanno a questa persona tanto speciale, passa questa giornata al meglio, ti voglio bene. <3 @MARKOLlNO https://t.co… - max5mau : @matteosalvinimi Hai ragione SALVINI è così è stato una guida speciale, Auguri per il suo Compleanno ?? ?? - TracceJ : Video concerto speciale per l’80° compleanno di Wadada Leo Smith - maleficaraquel : RT @RadioDueLaghi: Una speciale dedica a Papa Francesco per il suo ottantacinquesimo compleanno, sulle note di un'esibizione de Il Volo. #… -