Spalletti | “Insigne | Fabian e Mario Rui non convocati per il Milan Ecco cosa penso su Manolas”

Luciano Spalletti annuncia che Mario Rui, Fabian Ruiz e Insigne non saranno convocati per la sfida con il Milan, assenze pensati per il Napoli. Il tecnico in conferenza stampa parla della sfida di domenica Milan-Napoli ma non vuole sentir parlare di scuse per quanto riguarda gli infortunati: "Non voglio partecipare al gioco degli infortuni, partiremo con 17 uomini e dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo sapere la maglia che indossiamo e dobbiamo provare a ottenere sempre il massimo". Nonostante tutto il Napoli avrà tre calciatori importanti non convocati, come annunciato da Spalletti: "Mario Rui, Fabian Ruiz e Insigne non ci saranno con il Milan, così come Koulibaly e ...

