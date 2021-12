“Spalletti ha mandato un messaggio chiaro alla squadra”: il motivo (Di sabato 18 dicembre 2021) Antonio Manzo, direttore di SpazioNapoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli direttamente dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno al termine della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Spalletti è stato molto pacato e riflessivo. Non si lascia abbattere e dà tranquillità anche ai suoi giocatori. È stato un messaggio chiaro alla squadra che non deve crearsi alibi per una partita molto difficile. Se il Napoli non dovesse vincere domani, dovrà assestarsi in zona Champions e non guardare troppo in alto”. “Le assenze sono determinanti perché toccano ogni parte del campo. Di Lorenzo a sinistra non ha reso quanto a destra, perché se metti lui ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Antonio Manzo, direttore di SpazioNapoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli direttamente dsala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno al termine della conferenza stampa di Luciano. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dnostra redazione: “è stato molto pacato e riflessivo. Non si lascia abbattere e dà tranquillità anche ai suoi giocatori. È stato unche non deve crearsi alibi per una partita molto difficile. Se il Napoli non dovesse vincere domani, dovrà assestarsi in zona Champions e non guardare troppo in alto”. “Le assenze sono determinanti perché toccano ogni parte del campo. Di Lorenzo a sinistra non ha reso quanto a destra, perché se metti lui ...

Advertising

LucaMalpezzi : @kruniciano @loca_acm E rinnovare qualche contratto( l’Inter ha mandato via Spalletti per prendere Conte e rinnova… - D_IP17 : @ruotebucate giocatore marcio e finito da tempo. godo che spalletti lo abbia mandato a fanculo - stefzoc : La aia che ci tiene alla regolarità del campionato ha mandato a Milan NAPoli l arbitro massa che e lo stesso che in… - lele_9009 : @Sgamba83 @milanxsempre85 Napoli con Spalletti andrà in champions... Gino non ci è andato... Anzi ci ha mandato la. Juve - FerraraLiberato : @NandoBocchetti Ounas è un disastro. Punto. Spalletti lo ha mandato in campo perché non aveva alternative. Io avrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti mandato Vedi Napoli e poi... Lourdes! Il probabile undici che dovrebbe proporre Mister Spalletti, schierato a specchio come il Milan, ... E' vero che già aver mandato Ibra in visita dal Santro Padre potrebbe portare benefici, ma per stare ...

Elio Corno demolisce Spalletti e Cuadrado - Top News Corno ha preso di mira stavolta l'allenatore del Napoli dicendo Elio Corno ha poi mandato un messaggio ai tifosi del Napoli Un altro attacco Corno l'ha sferrato nei confronti di Cuadrado

Espulsione fatale al 'Mapei Stadium': due giornate di squalifica per Spalletti Goal.com Esposito: "Spalletti ha fatto fuori Manolas. Napoli, 3 acquisti: i nomi" Paolo Esposito, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, si è proiettato anche al mercato di gennaio del club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: accelerata per Reinildo Mandava, pronta l’offerta Il Napoli cerca sul mercato un terzino sinistro e la scelta sembra essere stata fatta: De Laurentiis vuole Reinildo Mandava.

Il probabile undici che dovrebbe proporre Mister, schierato a specchio come il Milan, ... E' vero che già averIbra in visita dal Santro Padre potrebbe portare benefici, ma per stare ...Corno ha preso di mira stavolta l'allenatore del Napoli dicendo Elio Corno ha poiun messaggio ai tifosi del Napoli Un altro attacco Corno l'ha sferrato nei confronti di CuadradoPaolo Esposito, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, si è proiettato anche al mercato di gennaio del club di Aurelio De Laurentiis.Il Napoli cerca sul mercato un terzino sinistro e la scelta sembra essere stata fatta: De Laurentiis vuole Reinildo Mandava.