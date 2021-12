Spalletti: 'A San Siro con la forza del Vesuvio. Insigne? Solo uno senza senno ci rinuncerebbe' (Di sabato 18 dicembre 2021) un Luciano Spalletti carico quello sentito in conferenza alla vigilia della gara col Milan. 'Insigne, Fabian Ruiz e Mario Rui non convocati. Domani contro il Milan servirà la forza del Vesuvio. La ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) un Lucianocarico quello sentito in conferenza alla vigilia della gara col Milan. ', Fabian Ruiz e Mario Rui non convocati. Domani contro il Milan servirà ladel. La ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Andiamo a San Siro per cercare la vittoria. In questo momento c’è bisogno di corsa, cuore e coraggio”… - NunzioMarrazzo : Napoli. Spalletti alla vigilia della gara contro il Milan: “A San Siro per conquistare i tre punti” ???? #Calcio,… - SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Andiamo a San Siro per cercare la vittoria. In questo momento c’è bisogno di corsa, cuore e coraggio” #MilanN… - cronachecampane : Napoli a San Siro anche senza Rui e Insigne. Spalletti: 'In campo col Vesuvio dentro' #cronacanapoli #fabianruiz - kluteue : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Andiamo a San Siro per cercare la vittoria. In questo momento c’è bisogno di corsa, cuore e coraggio” #MilanN… -