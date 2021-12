Sotto il vestito Oriente - Made in China | vendute in Italia | non mancano le insospettabili - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sebbene non sia ancora possibile parlare di quote significative di mercato, la Cina si prepara ad avanzare con prepotenza in Europa sul fronte automobilistico. E no, non parliamo delle auto cloni del Celeste Impero, ma di modelli pensati anche per il Vecchio continente, con finiture e materiali adeguati al mercato di destinazione. Del resto, molti di voi avranno già incrociato per le strade veicoli di marchi europei, persino dellevetture di lusso, senza conoscerne la provenienza asiatica. Per non parlare di un noto modello Tesla, i cui esemplari per l'Europa sono al momento prodotti in Cina, in attesa della Gigafactory di Berlino. Proprio le elettriche, di cui il popoloso Paese è il primo produttore al mondo, stanno favorendo la crescita delle vetture cinesi nel Vecchio Continente, come è possibile constatare nella nostra galleria d'immagini, dove ...