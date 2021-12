Sos turismo, di nuovo in sofferenza: il Covid frena i viaggi e rovina il Natale. Vuote 6 camere su 10 (Di sabato 18 dicembre 2021) nuovo allarme dal mondo del turismo, tornato nuovamente in sofferenza. Il Covid – le restrizioni sanitarie e la paura dei contagi – frenano i viaggi e rovinavo il Natale. tanto che Assoturismo Confesercenti, attraverso il suo presidente nazionale Vittorio Messina, denuncia: «Vuote 6 camere su 10… Tra cancellazioni e rallentamento delle prenotazioni, tutti i comparti – dalle agenzie di viaggio agli alberghi. Dai servizi turistici alle guide – stanno tornando in sofferenza. Sarà necessario intervenire, rinnovando e prolungando i sostegni alle imprese e le tutele per i lavoratori». Allarme turismo: il settore torna in sofferenza Di più. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021)allarme dal mondo del, tornato nuovamente in. Il– le restrizioni sanitarie e la paura dei contagi –no ivo il. tanto che AssoConfesercenti, attraverso il suo presidente nazionale Vittorio Messina, denuncia: «su 10… Tra cancellazioni e rallentamento delle prenotazioni, tutti i comparti – dalle agenzie dio agli alberghi. Dai servizi turistici alle guide – stanno tornando in. Sarà necessario intervenire, rinnovando e prolungando i sostegni alle imprese e le tutele per i lavoratori». Allarme: il settore torna inDi più. ...

