Sordità congenita | cause | diagnosi e trattamenti

Il senso dell'udito è il primo a formarsi durante lo sviluppo fetale, tanto che già durante il terzo trimestre il bambino è in grado non solo di sentire (sebbene in maniera molto attutita) ma anche di distinguere la voce della mamma. In realtà la formazione del complesso sistema uditivo, sia dal punto di vista anatomico che neurologico, inizia molto prima, già dalla quarta settimana di gravidanza. In questa primissima fase, infatti, le cellule embrionali iniziano a disporsi in maniera tale da assumere la forma del viso e, tra le altre cose, anche delle orecchie. Un abbozzo di quelle che saranno le vere e proprie orecchie inizia a intravedersi dalla nona settimana di gravidanza, quindi nell'undicesima vi è lo sviluppo del timpano e della membrana timpanica, mentre nella ventunesima settimana la coclea (una componente dell'orecchio interno) si collega alla corteccia cerebrale, ...