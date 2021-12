Solo reggiseno e slip di pizzo bianco, si vede letteralmente tutto: Chiara Ferragi è impazzita? | Guarda (Di sabato 18 dicembre 2021) Esagerata, esageratissima Chiara Ferragni. "All white in this cute lingerie set", scrive su Instgram in calce a una delle sue ultime, bollenti, foto. Ovvero, un set di lingerie, appunto, tutto in bianco. Per inciso, set di lingerie di pizzo, dunque dalle pericolosissime trasparenze, così come si nota in modo piuttosto "spinto" proprio in corrispondenza delle sue forme. Il tutto davanti all'altissimo albero di Natale di casa sua, mentre Chiara Ferragni è comodamente adagiata sul divano: a coprirla soltanto reggiseno, mutandine con fiocco bianco e altrettanto di pizzo, anelli e braccialetti. Una foto incendiaria e che sfida la censura di Instagram... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Esagerata, esageratissimaFerragni. "All white in this cute lingerie set", scrive su Instgram in calce a una delle sue ultime, bollenti, foto. Ovvero, un set di lingerie, appunto,in. Per inciso, set di lingerie di, dunque dalle pericolosissime trasparenze, così come si nota in modo piuttosto "spinto" proprio in corrispondenza delle sue forme. Ildavanti all'altissimo albero di Natale di casa sua, mentreFerragni è comodamente adagiata sul divano: a coprirla soltanto, mutandine con fioccoe altrettanto di, anelli e braccialetti. Una foto incendiaria e che sfida la censura di Instagram...

