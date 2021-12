Soleil Sorge sotto attacco al GF Vip | le parole dell’ex concorrente

(Di sabato 18 dicembre 2021)finisce: l’influencer riceve la frecciata da una sua ex compagna di viaggio che non le ha mandate a direè, nel bene e nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Alex Belli e Delia Duran a Verissimo (s)parlano di Soleil Sorge - StefiAnelli : @callaita____ @GFvip6sondaggi Ma Maurizio Sorge è parente x caso della vipera di Soleil? - infoitcultura : Soleil Sorge: forti rivelazioni sul matrimonio di Alex Belli - infoitcultura : Alex Belli manda un messaggio a Soleil Sorge dopo il confronto al GF Vip? - zazoomblog : Tommaso Zorzi diretto su Soleil Sorge. “Un pelo sullo stomaco così” tutte le accuse dell’influencer - #Tommaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Nell'intervento settimanale dello scorso 16 dicembre, Tommaso Zorzi ha attaccoe la sua avventura nel reality show di Canale 5 , come riportato da Il Sussidiario . Tommaso Zorzi commenta ...Ariadna Romero dopo aver partecipato all' Isola dei Famosi con, ha risposto ad alcune domande con protagonista la concorrente del Grande Fratello Vip , svelando pure chi è la sua concorrente preferita. Ariadna Romero attaccae svela per ...In queste ore c'è stato uno scontro davvero forte tra Miriana Trevisan e Soleil Sorgé. Le due vippone hanno dato in escandescenza e sono volate parole .... Al risveglio Soleil si avvicina all'angolo b ...Dopo la squalifica di Alex lo scorso lunedì dalla Casa del Gf Vip 6, Soleil torna a pensare all'attore e sta male per la sua assenza ...