Sofia Scalia | la star del Me contro Te | cosa sapere su di lei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Scalia

Luciana Littizzetto e figli in affido/ "Avevo paura ma Maria De Filippi mi ha detto?" Nell'ultima ospitata in quel di "Verissimo", lo scorso maggio,e Luigi Calagna avevano raccontato ...I me contro te sono molto amati dai più piccoli ma non solo. I loro nomi in realtà sono Luì e Sofì ovvero Luigi Calagna enati rispettivamente nel 1992 e 1997. I due ragazzi in questi anni sono riusciti a conquistare davvero il popolo del web grazie ai loro video pubblicati e ...Chi sono I Me contro Te ospiti a Verissimo: nozze per Sofia e Luigi "YouTube è come casa: ma non ci piace recitare, il segreto del nostro successo è..." ...Sofia Scalia, è nota come Sofì del duo Me contro Te negli ultimi anni è diventata una celebrità la quale si destreggia tra il mondo di ...