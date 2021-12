Sofia Goggia trionfa nella discesa della Val d’Isere: settimo successo di fila che le vale il balzo in testa alla classifica mondiale (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofia Goggia centra il quarto successo stagionale in Coppa del Mondo, il 15° in carriera, trionfando nella discesa libera della Val d’Isere e balzando in testa alla classifica generale di Coppa. La 29enne bergamasca si impone con il tempo di 1’41?71 davanti alla statunitense Breezy Johnson (1’41?98) e alle austriache Mirjam Puchner (1’42?62) e Ramona Siebenhofer (1’43?04). Per Goggia è il settimo successo consecutivo in discesa, ad un anno esatto dalla prima affermazione ottenuta proprio sulla pista francese, si è nuovamente ripetuta con grande classe. L’atleta delle Fiamme Gialle ha sbaragliato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021)centra il quartostagionale in Coppa del Mondo, il 15° in carriera,ndoliberaVale balzando ingenerale di Coppa. La 29enne bergamasca si impone con il tempo di 1’41?71 davantistatunitense Breezy Johnson (1’41?98) e alle austriache Mirjam Puchner (1’42?62) e Ramona Siebenhofer (1’43?04). Perè ilconsecutivo in, ad un anno esatto dprima affermazione ottenuta proprio sulla pista francese, si è nuovamente ripetuta con grande classe. L’atleta delle Fiamme Gialle ha sbaragliato la ...

ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : MA CHE GARA HA FATTO SOFIA GOGGIA?! ?????? Siete pronti? C'è da trattenere il fiato nella sua discesa in Val d'Isere… - MaurizioTrasat1 : RT @FontanaPres: Sofia Goggia vince anche la discesa di Val d'Isere in Francia Con il quarto successo della stagione è in vetta alla classi… - NosapaiD : RT @Eurosport_IT: MA CHE GARA HA FATTO SOFIA GOGGIA?! ?????? Siete pronti? C'è da trattenere il fiato nella sua discesa in Val d'Isere ?? #Eu… -