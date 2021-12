Slitta ancora l’esame della manovra al Senato. Ora si va verso la fiducia per giovedì (Di sabato 18 dicembre 2021) Votazioni in Senato sulla manovra ancora in stand-by in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioni della Commissione Bilancio previste per domani sono state tutte sconvocate e trova conferma l'ipotsi che si arrivi alla fiducia sul maxiemendamento giovedì 23. Chiusi i testi degli emendamenti attesi del governo, gli ultimi tre su delocalizzazioni, giudici onorari e partiti arrivati bollinati questo pomeriggio, il lavoro preparatorio per l'avvio delle votazioni si è spostato al Ministero dell'Economia dove i relatori della legge di bilancio stanno definendo gli impatti finanziari delle modifiche parlamentari."Se non si chiude sul Superbonus non si può procedere ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Votazioni insullain stand-by in attesadefinizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioniCommissione Bilancio previste per domani sono state tutte sconvocate e trova conferma l'ipotsi che si arrivi allasul maxiemendamento23. Chiusi i testi degli emendamenti attesi del governo, gli ultimi tre su delocalizzazioni, giudici onorari e partiti arrivati bollinati questo pomeriggio, il lavoro preparatorio per l'avvio delle votazioni si è spostato al Ministero dell'Economia dove i relatorilegge di bilancio stanno definendo gli impatti finanziari delle modifiche parlamentari."Se non si chiude sul Superbonus non si può procedere ...

