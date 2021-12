Sky Calcio Club, Gasperini ospite dopo le polemiche di Atalanta-Roma (Di sabato 18 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini sarà ospite di Sky Calcio Club, lo studio condotto da Fabio Caressa sui canali Sky, nella seconda serata di domenica 19 dicembre. Il tecnico dell’Atalanta ha fatto molto parlare di sè nelle ultime ore per le dichiarazioni polemiche contro il Var dopo la sconfitta casalinga contro la Roma e sicuramente tornerà sull’argomento anche nella serata di domenica, dopo il posticipo Milan-Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Gian Pierosaràdi Sky, lo studio condotto da Fabio Caressa sui canali Sky, nella seconda serata di domenica 19 dicembre. Il tecnico dell’ha fatto molto parlare di sè nelle ultime ore per le dichiarazionicontro il Varla sconfitta casalinga contro lae sicuramente tornerà sull’argomento anche nella serata di domenica,il posticipo Milan-Napoli. SportFace.

