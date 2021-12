Sky | Atalanta-Roma | scontri tra ultras prima del match | 4 fermati

Advertising

SkySport : ?? ATALANTA-ROMA 1-4 Risultato finale ? ? #Abraham (1') ? #Zaniolo (27') ? Aut. #Cristante (45+1') ? #Smalling (72')… - SkySport : Atalanta-Roma, Gasperini: 'Una follia annullare il gol del 2-2, arbitro dia spiegazioni' #SkySport #SerieA… - napolista : Sky: #AtalantaRoma, scontri tra ultras prima del match, 4 fermati È accaduto a pochi chilometri dallo stadio, nell… - andreastoolbox : Atalanta Roma, Gasperini: 'L'arbitro spieghi il gol annullato, ne va la credibilità'. Video | Sky Sport - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scontri tra ultras prima di Atalanta-Roma, 4 fermati -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Atalanta

Il tabellino di- Roma 1 - 4 1' Abraham (R), 27' Zaniolo (R), 46' aut. Cristante (A), 72' Smalling (R), 82' Abraham (R)(3 - 4 - 3): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti (34' pt ......Questa gara quindi non sarà disponibile suSport, con l'emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co - esclusiva con la precedente. Pronostico...Jose Mourinho ha parlato dopo Atalanta-Roma di oggi e ha fatto una predizione sulla stagione di Abraham; i dettagli ...Clamoroso al Gewiss Stadium, dove la Roma di José Mourinho travolge l'Atalanta con un netto 1-4, rilanciandosi nella corsa che porta alla Champions League e ridimensionando i nerazzurri.