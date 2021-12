Sissi serie tv su Canale 5: quando inizia, quante puntate sono, cast e trama episodi (Di sabato 18 dicembre 2021) Sissi serie tv su Canale 5 In arrivo sulle reti Mediaset, in prima visione italiana ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 18 dicembre 2021)tv su5 In arrivo sulle reti Mediaset, in prima visione italiana ...

Advertising

SocialArtistOF2 : Dal 28 dicembre, su #Canale5, parte l'attesissima serie #Sissi. - giober50 : RT @Lucyaglam: Ho visto la pubblicità della prossima serie di #Sissi . Per me l' imperatrice d' Austria resterà per sempre Romy Schneider… - Vale22046 : RT @Lucyaglam: Ho visto la pubblicità della prossima serie di #Sissi . Per me l' imperatrice d' Austria resterà per sempre Romy Schneider… - zazoomblog : Promo e data di Sissi su Canale5 la serie evento sull’Imperatrice d’Austria in chiave moderna - #Promo #Sissi… - Mari_Classica : RT @Lucyaglam: Ho visto la pubblicità della prossima serie di #Sissi . Per me l' imperatrice d' Austria resterà per sempre Romy Schneider… -