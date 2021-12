“Sissi” arriva su Canale 5, da martedì 28 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) “Sissi” andrà in onda in esclusiva assoluta su Canale 5, da martedì 28 dicembre Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova serie-evento “Sissi”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre. Attesa in ogni dove, la serie realizzata per la tv tedesca RTL andrà in onda in esclusiva assoluta su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata, con tre appuntamenti settimanali. L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021) “” andrà in onda in esclusiva assoluta su5, da28Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova serie-evento “”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre. Attesa in ogni dove, la serie realizzata per la tv tedesca RTL andrà in onda in esclusiva assoluta su5, da28, in prima serata, con tre appuntamenti settimanali. L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. ...

