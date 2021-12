Sindaco positivo al Covid ma ha votato per le provinciali: polemiche nel Salernitano (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante ha annunciato questa mattina di essere positivo al Covid attraverso i social media, precisando di non avere “nessun sintomo importante”.. Il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli ha polemizzato con la decisione del Sindaco di recarsi al seggio in Provincia per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno . “Già sapeva di essere positivo al Covid e ciononostante si è recato ugualmente ai seggi? Oppure è andata diversamente?”,, chiede Cirielli, che ha annunciato un’ interrogazione al ministro degli Interni Lamorgese “per fugare qualsiasi dubbio su una vicenda che potrebbe risultare di eccezionale gravità”. Valiante, attraverso l’ufficio stampa del Comune di Baronissi,ha precisato che na alle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante ha annunciato questa mattina di esserealattraverso i social media, precisando di non avere “nessun sintomo importante”.. Il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli ha polemizzato con la decisione deldi recarsi al seggio in Provincia per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno . “Già sapeva di essereale ciononostante si è recato ugualmente ai seggi? Oppure è andata diversamente?”,, chiede Cirielli, che ha annunciato un’ interrogazione al ministro degli Interni Lamorgese “per fugare qualsiasi dubbio su una vicenda che potrebbe risultare di eccezionale gravità”. Valiante, attraverso l’ufficio stampa del Comune di Baronissi,ha precisato che na alle ...

