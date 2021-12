Simulano incidente stradale per nascondere infortunio lavoro

Advertising

I suoi colleghi lo avevano preso, caricato su un furgone, e portato in strada simulando l'. Gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Daniela Pischetola, scoprono che nel ...... hanno appurato che sul luogo del presunto sinistro non erano intervenuta alcuna Forza di Polizia per rilevare l'. Né unità sanitaria, a differenza di quanto sostenuto nella richiesta di ...Simulano un incidente stradale con tanto di auto pirata, per nascondere in realtà un infortunio sul lavoro a Genova ...(ANSA) – GENOVA, 18 DIC – Avevano simulato un incidente stradale, con tanto di auto pirata, per nascondere in realtà un infortunio sul lavoro. Ora la procura di Genova ha indagato il titolare di una d ...