Si finge ginecologo e chiede alle ‘pazienti’ di spogliarsi in videochiamata: molestate oltre 400 donne (Di sabato 18 dicembre 2021) Spacciandosi per ginecologo professionista avrebbe molestato centinaia di donne in ogni parte d’Italia. Sconcertante scoperta dalle indagini della procura di Taranto Per anni avrebbe telefonato a donne di tutta Italia molestandole in videochiamata: spacciandosi per ginecologo professionista avrebbe infatti chiesto loro di spogliarsi davanti alla telecamera con la scusa di visitarle e con il pretesto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 18 dicembre 2021) Spacciandosi perprofessionista avrebbe molestato centinaia diin ogni parte d’Italia. Sconcertante scoperta dindagini della procura di Taranto Per anni avrebbe telefonato adi tutta Italia molestandole in: spacciandosi perprofessionista avrebbe infatti chiesto loro didavanti alla telecamera con la scusa di visitarle e con il pretesto L'articolo NewNotizie.it.

