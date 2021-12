Shein, così il nuovo paradiso adolescenziale della moda a prezzi stracciati ha abolito l'elemento umano (Di sabato 18 dicembre 2021) Chiunque sappia individuare in una teenager la fonte di tanti spunti, il filtro giusto per mettere in chiaro il presente, deve aver sentito parlare dell’applicazione cinese di nome Shein. Scorrendo sui social spesso viene fuori l’inserzione della piattaforma che propone vestiti di ogni sorta a prezzi da stralunare gli occhi. Accessori vari a 2 euro e 50, magliette sotto i 5, camicette sotto i 10, abitini sotto i 20… Costano ancor meno rispetto ai capi dei colossi fast fashion i cui negozi fisici per lungo tempo sono stati santuari plebei dei centri cittadini, affollatissimi nei fine settimana e adesso sempre meno bazzicati da chi si affaccia al mondo con lo smartphone in mano. Shein è un’app messa in piedi nel 2008 da Chris Xu. Inizialmente si chiamava Sheinside e si limitava allo shopping online. Più ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Chiunque sappia individuare in una teenager la fonte di tanti spunti, il filtro giusto per mettere in chiaro il presente, deve aver sentito parlare dell’applicazione cinese di nome. Scorrendo sui social spesso viene fuori l’inserzionepiattaforma che propone vestiti di ogni sorta ada stralunare gli occhi. Accessori vari a 2 euro e 50, magliette sotto i 5, camicette sotto i 10, abitini sotto i 20… Costano ancor meno rispetto ai capi dei colossi fast fashion i cui negozi fisici per lungo tempo sono stati santuari plebei dei centri cittadini, affollatissimi nei fine settimana e adesso sempre meno bazzicati da chi si affaccia al mondo con lo smartphone in mano.è un’app messa in piedi nel 2008 da Chris Xu. Inizialmente si chiamavaside e si limitava allo shopping online. Più ...

ilfoglio_it : Il principio è su per giù quello di Zara, H&M e cencivendoli vari: intercettare le tendenze, riprodurle nel minor t… - giulshot : @vuotoassordante l’ho fatto domenica scorsa e mi è arrivato oggi non so come sia stato così veloce però vabbe comu… - AzurexCrimson : Comunque quando ero in live da Morgana visto che eravamo a tema -rubare agli artisti- si parlava anche di SHEIN che… - thickannaa : Avevo comprato un tappetino per la mia gatta su shein ma quando arrivato ho notato che era troppo piccolo e volevo… - vuotoassordante : Ragazze il mio pacco di shein è fermo dal 5 dicembre, non ho notizie di tracking, posso sapere come mai? Si deve pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Shein così Shein, così il nuovo paradiso adolescenziale della moda a prezzi stracciati ha abolito l'elemento umano Andando al sodo degli elementi davvero interessanti di Shein (fatturato 2020: 10 miliardi di dollari; due volte tanto quello del 2019; virus complice), c'è innanzitutto la sua eccezionale dromomania. ...

Webboh: interazioni, engagement e fatturato in forte crescita Così ha preso vita una community sempre coinvolta e molto attiva rispetto ai temi trattati e nelle ... e le collaborazioni con i brand (Nike, Prime Video, Fondazione Vodafone, Marlù, Shein, Leone Film ...

Shein, così il nuovo paradiso adolescenziale della moda a prezzi stracciati ha abolito l'elemento umano Il Foglio Andando al sodo degli elementi davvero interessanti di(fatturato 2020: 10 miliardi di dollari; due volte tanto quello del 2019; virus complice), c'è innanzitutto la sua eccezionale dromomania. ...ha preso vita una community sempre coinvolta e molto attiva rispetto ai temi trattati e nelle ... e le collaborazioni con i brand (Nike, Prime Video, Fondazione Vodafone, Marlù,, Leone Film ...