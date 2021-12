Serie C 2021/2022: la Juventus U23 batte in trasferta il Legnago per 1-2 (Di sabato 18 dicembre 2021) Match interessante anche e ricco di emozioni quello tra Legnago e Juventus Under 23 che si chiude con la vittoria ospite per 1-2. Molte azioni pericolose, 3 gol e anche 2 traverse. Un bel match interessante e abbastanza divertente. Con questa vittoria la Juventus Under 23 si tiene ben salda in zona plau off, al sesto posto. Sprofonda invece il Legnago, ormai a solo +4 dall’ultimo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte fortissimo ma si sveglia pian piano fino ad avere il suo apice a metà secondo tempo. La Juventus la sblocca con Brighenti che trova lo 0-1. Nemmeno il tempo di festeggiare che però i padroni di casa pareggiano con Buric…e nemmeno il tempo di festeggiare che la Juventus trova il nuovo vantaggio, questa volta firmato di Compagnon. 3 gol nel giro ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Match interessante anche e ricco di emozioni quello traUnder 23 che si chiude con la vittoria ospite per 1-2. Molte azioni pericolose, 3 gol e anche 2 traverse. Un bel match interessante e abbastanza divertente. Con questa vittoria laUnder 23 si tiene ben salda in zona plau off, al sesto posto. Sprofonda invece il, ormai a solo +4 dall’ultimo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte fortissimo ma si sveglia pian piano fino ad avere il suo apice a metà secondo tempo. Lala sblocca con Brighenti che trova lo 0-1. Nemmeno il tempo di festeggiare che però i padroni di casa pareggiano con Buric…e nemmeno il tempo di festeggiare che latrova il nuovo vantaggio, questa volta firmato di Compagnon. 3 gol nel giro ...

