Serie B, adesso è ufficiale: Benevento-Monza rinviata a causa del Covid-19 (Di sabato 18 dicembre 2021) La Lega di Serie B ha ufficializzato il rinvio di Benevento-Monza, incontro valevole per il campionato cadetto. Boom preoccupante di casi da Coronavirus nel gruppo squadra dei lombardi, i quali non hanno dunque potuto raggiungere la Campania per sfidare Gianluca Lapadula e compagni. Comunicato ufficiale della Lega di B, indicativo circa l’evoluzione della situazione: “La Lega B, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società A.C. Monza; preso atto della comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza; la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i biancorossi la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento; ha disposto il rinvio della gara Benevento-Monza”. Partita ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) La Lega diB ha ufficializzato il rinvio di, incontro valevole per il campionato cadetto. Boom preoccupante di casi da Coronavirus nel gruppo squadra dei lombardi, i quali non hanno dunque potuto raggiungere la Campania per sfidare Gianluca Lapadula e compagni. Comunicatodella Lega di B, indicativo circa l’evoluzione della situazione: “La Lega B, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società A.C.; preso atto della comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza; la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i biancorossi la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento; ha disposto il rinvio della gara”. Partita ...

L'ex calciatore di serie B che adesso guida i tram a Milano

Caos Serie B: salta una gara Un tuffo, spiacevole, nel passato. Sembra di essere tornati indietro di un anno circa quando i casi di Covid erano purtroppo tantissimi. Adesso, fortunatamente, grazie ai vaccini, l’incidenza dei mort ...

