Serie A, Venezia: Vacca rinnova contratto fino al 2023 (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Venezia comunica che “è stato prolungato il contratto di Antonio Junior Vacca, che resterà legato al Club arancioneroverde fino al 30/06/2023”. Il centrocampista classe 1990, che finora ha disputato 43 partite con la maglia del Venezia FC, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A del Club arancioneroverde. Nella sua prima stagione in Serie A, Vacca ha totalizzato finora 10 presenze. “rinnovare il contratto con il Venezia è una grande soddisfazione per me – ha affermato Vacca – e voglio con tutto me stesso raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Con ... Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilcomunica che “è stato prolungato ildi Antonio Junior, che resterà legato al Club arancioneroverdeal 30/06/”. Il centrocampista classe 1990, chera ha disputato 43 partite con la maglia delFC, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione inA del Club arancioneroverde. Nella sua prima stagione inA,ha totalizzatora 10 presenze. “re ilcon ilè una grande soddisfazione per me – ha affermato– e voglio con tutto me stesso raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Con ...

