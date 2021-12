“Serie A, ora basta”: appello in diretta dopo l’umiliazione (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ennesima umiliazione della Salernitana apre all’allarme in Serie A: l’appello in diretta del giornalista Stefano De Grandis, a Sky Sport Un 5-0 tanto pesante quanto il clima che si respira ormai da giorni in quel di Salerno. Non è un bel periodo, quello dei granata: ultimi in classifica e con una condizione societaria ai limiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ennesima umiliazione della Salernitana apre all’allarme inA: l’indel giornalista Stefano De Grandis, a Sky Sport Un 5-0 tanto pesante quanto il clima che si respira ormai da giorni in quel di Salerno. Non è un bel periodo, quello dei granata: ultimi in classifica e con una condizione societaria ai limiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

chetempochefa : “È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' Riascoltiamo @frankgabbani live al p… - imediciofficial : È finalmente disponibile ora su doppio CD, LP e Dolby Atmos la colonna sonora de #IMedici, composta dal Maestro… - FiorinoLuca : Camila #Giorgi è ora virtualmente testa di serie agli Australian Open 2022: N°32. Ai fini dell'assegnazione delle… - silviaindump : RT @vanejuice: ma come si fa in Serie A ad avere solo 6000 persone allo stadio, sono numeri imbarazzanti in qualsiasi giorno e a qualsiasi… - Morzon70 : @LoPsihologo Io le ho perse tutte! Non vedo l’ora che fanno la seconda serie! -