Serbia, le proteste contro la miniera di litio non si fermano: manifestanti sotto la sede del governo – Le immagini (Di sabato 18 dicembre 2021) «Stop agli investitori, salviamo la natura». Terzo sabato di proteste a Belgrado contro l’apertura di una grande miniera di litio ad opera del gruppo industriale Rio Tinto, prevista nell’ovest della Serbia. A differenza di quanto accaduto nelle due occasioni precedenti, gli ambientalisti di Rivolta ecologista (il movimento più radicale del campo ambientalista) non hanno organizzato blocchi stradali, ma hanno tenuto solo una manifestazione di un’ora davanti alla sede del governo. Questo anche in virtù di un primo successo arrivato nei giorni scorsi, quando, proprio a fronte delle continue proteste, le autorità locali di Loznica hanno deciso di sospendere il progetto, passando la palla al governo centrale. I partecipanti alle ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) «Stop agli investitori, salviamo la natura». Terzo sabato dia Belgradol’apertura di una grandediad opera del gruppo industriale Rio Tinto, prevista nell’ovest della. A differenza di quanto accaduto nelle due occasioni precedenti, gli ambientalisti di Rivolta ecologista (il movimento più radicale del campo ambientalista) non hanno organizzato blocchi stradali, ma hanno tenuto solo una manifestazione di un’ora davanti alladel. Questo anche in virtù di un primo successo arrivato nei giorni scorsi, quando, proprio a fronte delle continue, le autorità locali di Loznica hanno deciso di sospendere il progetto, passando la palla alcentrale. I partecipanti alle ...

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Serbia, arriva il primo stop alla controversa miniera di litio. Bloccato il… - PierreDBorrelli : Vucic ha retto per un po’. Ma alla fine ha dovuto arrendersi. Alle proteste, ai blocchi stradali e, in definitiva,… - infoitestero : Serbia, nuove proteste ambientaliste / Serbia / aree / Home - infoitestero : La Serbia paralizzata dalle proteste contro l’avvio della miniera di litio - infoitestero : Le proteste in Serbia contro le nuove concessioni minerarie -