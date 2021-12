Scuole verso la chiusura anticipata: si attende l’ordinanza del sindaco Mastella (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attesa nella giornata odierna l’ordinanza firmata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che anticiperebbe la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì 20 dicembre, in anticipo di qualche giorno rispetto al calendario scolastico. Già nei giorni passati, in virtù di un sensibile aumento dei contagi, il primo cittadino aveva preso in seria considerazione l’idea di chiusura anticipata. Proprio all’avvio delle vaccinazione ai più piccoli, presso l’hub vaccinale di Ponte Valentino, l’ipotesi sembrava più che realistica. Dopo un confronto col direttore dell’Asl Volpe, la decisione appare ormai presa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attesa nella giornata odiernafirmata daldi Benevento, Clemente, che anticiperebbe ladi tutte ledi ogni ordine e grado a partire da lunedì 20 dicembre, in anticipo di qualche giorno rispetto al calendario scolastico. Già nei giorni passati, in virtù di un sensibile aumento dei contagi, il primo cittadino aveva preso in seria considerazione l’idea di. Proprio all’avvio delle vaccinazione ai più piccoli, presso l’hub vaccinale di Ponte Valentino, l’ipotesi sembrava più che realistica. Dopo un confronto col direttore dell’Asl Volpe, la decisione appare ormai presa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

