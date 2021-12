Scuola, lettera dei sindaci al governo: "Introdurre subito Green Pass per studenti" (Di sabato 18 dicembre 2021) Obbligo di Green Pass anche per gli studenti nelle scuole, per scongiurare il rischio didattica a distanza e garantire il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione. Da tempo l’ipotesi di Introdurre il Pass sanitario per gli alunni divide e fa discutere opinione pubblica e politica. L'appello viene ora messo nero su bianco in una lettera indirizzata al governo dal presidente dell’Ali (Autonomie locali italiane) Matteo Ricci, che si fa portavoce di alcuni sindaci di tutta Italia, da Roma a Napoli, ma che ha già scatenato il disappunto dell’Anp, l’associazione di rappresentanza dei presidi italiani. Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Obbligo dianche per glinelle scuole, per scongiurare il rischio didattica a distanza e garantire il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione. Da tempo l’ipotesi diilsanitario per gli alunni divide e fa discutere opinione pubblica e politica. L'appello viene ora messo nero su bianco in unaindirizzata aldal presidente dell’Ali (Autonomie locali italiane) Matteo Ricci, che si fa portavoce di alcunidi tutta Italia, da Roma a Napoli, ma che ha già scatenato il disappunto dell’Anp, l’associazione di rappresentanza dei presidi italiani.

Advertising

micerco : RT @SkyTG24: Scuola, lettera dei sindaci al governo: 'Introdurre subito Green Pass per studenti' - fuoripostoluogo : RT @SkyTG24: Scuola, lettera dei sindaci al governo: 'Introdurre subito Green Pass per studenti' - SkyTG24 : Scuola, lettera dei sindaci al governo: 'Introdurre subito Green Pass per studenti' - pibi65 : RT @matteoricci: . @LaRepubblica_it: '#GreenPass a scuola per elementari, medie e superiori. Lettera appello sindaci al Governo. Se non si… - streetloveitaly : RT @petunianelsole: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: 'Green Pass a scuola per elementari, medie e superiori. Lettera appello sindaci al gov… -