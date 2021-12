Scuola, FdI: «In manovra solo briciole. E i precari trattati ancora come figliastri» (Di sabato 18 dicembre 2021) Una manovra deludente per il mondo della Scuola, anche dopo il maxi-emendamento del governo che destina «solo briciole» ai lavoratori di questo settore così importante. A denunciarlo è FdI, che ricorda come a pagare il prezzo più alto siano ancora una volta i precari, ormai chiaramente «figli di una Scuola matrigna». Pochi spiccioli per insegnanti e personale Ata «Non ci siamo. Anche attraverso il maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022, solo briciole al mondo della Scuola», hanno commentato le parlamentari Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili dei Dipartimenti Scuola e Istruzione, sottolineando alcuni «evidenti paradossi». Fra questi, la scelta di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadeludente per il mondo della, anche dopo il maxi-emendamento del governo che destina «» ai lavoratori di questo settore così importante. A denunciarlo è FdI, che ricordaa pagare il prezzo più alto sianouna volta i, ormai chiaramente «figli di unamatrigna». Pochi spiccioli per insegnanti e personale Ata «Non ci siamo. Anche attraverso il maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022,al mondo della», hanno commentato le parlamentari Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili dei Dipartimentie Istruzione, sottolineando alcuni «evidenti paradossi». Fra questi, la scelta di ...

