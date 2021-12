Scotto | “Il Napoli con i soldi incassati di Manolas potrebbe puntare su un terzino sinistro”

Advertising

cn1926it : Scotto: “Con la partenza di #Manolas il Napoli probabilmente punterà #Mandava e…” - FunamboloEd : Amici napoletani, vi aspettiamo questa sera al Teatro Bellini di Napoli Laterzagorà Napoli per la presentazione di… - sscalcionapoli1 : Scotto: “Mandava-Napoli? Acquisti solo dopo alcune cessioni” - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CASO MANOLAS, IL GIORNALISTA FA CHIAREZZA. ECCO COSA E' SUCCESSO DAVVERO, I DETTAGLI >>>>>… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Scotto: 'Mandava-Napoli? Acquisti solo dopo alcune cessioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Scotto Napoli

... ma non riusciamo a capire perché a pagarne losiano sempre e solo gli imprenditori. In ... "Ae in Campania sono tantissimi i locali del food che hanno il loro "core business" nella ...... ma non riusciamo a capire perché a pagarne losiano sempre e solo gli imprenditori. In ... " Ae in Campania sono tantissimi i locali del food che hanno il loro "core business" nella ...Economia: Confesercenti Campania commenta in modo critico l'ordinanza della Regione Campania firmata dal Governatore Vincenzo De Luca che vi..Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato di Manolas e di chi potrebbe sostituirlo a Napoli in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni.