Scossa di terremoto in provincia di Bergamo: “Mai sentita una cosa simile” (Di sabato 18 dicembre 2021) terremoto nei dintorni di Bergamo. La forte Scossa è stata avvertita intorno alle 11:34 anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni dell’Ingv, la stima provvisoria della magnitudo è compresa tra 4.3 e 4.8. LEGGI ANCHE: Sciopero Cgil-Uil: da lunedì tavolo con Draghi per parlare di pensioni. Più difficile L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 dicembre 2021)nei dintorni di. La forteè stata avvertita intorno alle 11:34 anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni dell’Ingv, la stima provvisoria della magnitudo è compresa tra 4.3 e 4.8. LEGGI ANCHE: Sciopero Cgil-Uil: da lunedì tavolo con Draghi per parlare di pensioni. Più difficile L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richi… - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - zazoomblog : Forte scossa di terremoto in provincia di Bergamo - #Forte #scossa #terremoto #provincia - zazoomblog : Terremoto a Milano forte scossa avvertita anche in centro - #Terremoto #Milano #forte #scossa -