BERGAMO – Scossa di terremoto in Lombardia oggi 18 dicembre 2021. Questa mattina, infatti, si è verificata una scossa sismica di magnitudo 4,4 che è stata sentita in tutta la regione. L'epicentro è stato registrato vicino a Bonate Sotto, nei pressi di Bergamo. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, fa sapere di essere in contatto con

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - FBiasin : “Gli animali annusano il #terremoto, lo percepiscono…”. Frida prima della scossa. Frida durante la scossa. Frida d… - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - alemora70 : RT @mariogiordano5: Scossa in Lombardia: ma non sarà mica colpa dei no vax? Si attende il parere di burloni e bassetti #Terremoto #esperti - ADM_assdemxmi : RT @direpuntoit: ??Forte scossa di #terremoto in Lombardia, epicentro Bergamo. Sentita anche a Milano e Monza. -