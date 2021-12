Scossa di terremoto in Lombardia, epicentro vicino Bergamo (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo – Questa mattina in Lombardia si è verificata una Scossa di terremoto di magnitudo 4,4 che è stata sentita in tutta la regione. L’epicentro è stato registrato vicino a Bonate Sotto, nei pressi di Bergamo. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, fa sapere di essere in contatto con la Protezione Civile e segnala che “al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 18 dicembre 2021)– Questa mattina insi è verificata unadidi magnitudo 4,4 che è stata sentita in tutta la regione. L’è stato registratoa Bonate Sotto, nei pressi di. Attilio Fontana, governatore della, fa sapere di essere in contatto con la Protezione Civile e segnala che “al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”. L'articolo L'Opinionista.

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richi… - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - domperigNO : @abouteaster durante la scossa di terremoto - _contrariato : RT @mariogiordano5: Scossa in Lombardia: ma non sarà mica colpa dei no vax? Si attende il parere di burloni e bassetti #Terremoto #esperti -