Scossa di terremoto a nord di Milano | segnalazioni da Paderno | Bollate | Novate fino a Saronno

(Di sabato 18 dicembre 2021) dipercepita adiconda Lazzate,Milanese eDugnano. Alle 11:34 è stata per percepita l'onda soprattutto da chi abita nei piani più alti dei palazzi. Un'ora prima un'altra onda è stata registrata in provincia di Cervia. L'articolo proviene da Il Notiziario.

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Lombardia - telemaco31 : RT @dibo139: Scossa di #terremoto percepita a Varedo (MB) - unacelebrita : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE compresa tra 4.3 e 4.8 è avvenuta alle ore 11:34 nella zona/provincia di #Bergam… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Unadiè stata avvertita nella zona di Milano. L'evento sismico, che è durato alcuni secondi, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione: in tanti sui social affermano di aver ...Questa mattina l'area sud della Grecia in particolare la zona dell'isola di Citera, è stata colpita da undi magnitudo 5.1. Larilevata intorno alle 6.16 di questa mattina, è stata avvertita anche nel Ragusano, specie a Modica e a Ragusa. Il sisma, individuato a una profondità di 62,2 km, ...Due scosse di terremoto sono state avvertite questa mattina intorno alle 11:35. Il terremoto è stato sentito distintamente nel capoluogo lariano e gran parte della Lombardia.Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Milano alle 11:35 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto raccolto dall’INGV, è stato nella provincia di Bergamo per una magn ...