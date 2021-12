Scossa di terremoto a Milano il racconto dei vip | Che paura | mai sentito così forte

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nelle case dei milanesi per una manciata di secondi i vetri, i mobili e persino i pavimenti hanno tremato. In diverse zone del capoluogo lombardo i palazzi hanno tremato in maniera intensa: alcune persone sono scese in strada.Ferragnez e...

Advertising

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - LaulettaMaria : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Forte scossa di terremoto in Lombardia: epicentro a Bergamo, avvertita nettamente a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Una fortediè stata avvertita in tutto il nord Italia. La magnitudo, secondo la stima dell'Ingv e dell'istituto sismologico del Mediterraneo, è stata di magnitudo 4.4. La localizzazione a 17 ...Una fortediè stata avvertita a Milano e in alcune zone della Lombardia. Secondo quanto riportano molte persone su Twitter il sisma è stato avvertito dalla popolazione e in tanti sono scesi in ...«Non ho mai sentito una scossa così forte a Milano», Chiara Ferragni racconta su Instagram il terremoto di magnitudo 4.4 che questa mattina ha colpito Bergamo, ma che si ...(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Non ci sono al momento rischi di rinvio per la partita di campionato di serie A, Atalanta-Roma, in programma a Bergamo ...