Scossa a Bergamo | verifica Lega A | Atalanta - Roma ok

(Di sabato 18 dicembre 2021) Non ci sono al momento rischi di rinvio per la partita di campionato di serie A,, in programma adalle 15, dopo la fortedi terremoto con epicentro nella provincia ...

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richi… - repubblica : Forte scossa di terremoto in provincia di Bergamo, avvertita anche a Milano - SkyTG24 : #Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Milano - TuttoSuMilano : RT @wireditalia: Una scossa di #terremoto è stata avvertita in Lombardia, tra le province di #Milano, #Bergamo e Brescia. - peru1981 : RT @emergenzavvf: ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste d… -

Fortedi Terremoto avvertita a Milano 7 minuti fa, magnitudo 4.4 on epicentro a. Su T witter impazzano i commenti: 'parecchio forte percepita a Milano' e ancora 'Raga ma c'è stata unadi terremoto a Milano?'. 'Mi sono ca***o sotto'. Leggi anche > Tantissimi ...di terremoto: Atalanta - Roma si gioca Non sono stati segnalati problemi all'impianto di gioco Gewiss Stadium di, dove questo pomeriggio alle 15 si giocherà il match tra ...In tutto il Ticino questa mattina è stata avvertita una scossa di terremoto. Secondo quanto riferisce il Servizio Sismico Svizzero l’epicentro sarebbe stato a Boltiere, in provincia di Bergamo, e le s ...Una forte scossa di terremoto è stata avvertita quest’oggi in molte zone della Lombardia, intorno alle 11:30 di mattina. L’epicentro risulta essere a 26 chilometri di profondità a Bonate Sotto, ...