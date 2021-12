Sci di fondo: Federico Pellegrino si sblocca ed è 2° nella sprint di Dresda! (Di sabato 18 dicembre 2021) Federico Pellegrino ritorna a brillare in Coppa del Mondo di sci di fondo. Il poliziotto di Nus si classifica secondo nella sprint a tecnica libera di Dresda, in Germania, dove viene battuto per 15 centesimi dal solo norvegese Haavard Solaas Taugboel. Quest’ultimo, con 2’15?02, è alla prima vittoria sul circuito maggiore, nonché al quarto podio in termini individuali, a coronamento di una giornata di grande forma. Per Pellegrino, invece, è il 34° podio in carriera in Coppa del Mondo, 41° se si aggiungono le gare a squadre. Si tratta della decima stagione consecutiva, e undicesima nel complesso, in cui raggiunge almeno una volta i primi tre posti. Per l’italiano di punta della disciplina si nota fin da subito uno stato di forma migliore rispetto alle precedenti uscite: primo senza ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ritorna a brillare in Coppa del Mondo di sci di. Il poliziotto di Nus si classifica secondoa tecnica libera di Dresda, in Germania, dove viene battuto per 15 centesimi dal solo norvegese Haavard Solaas Taugboel. Quest’ultimo, con 2’15?02, è alla prima vittoria sul circuito maggiore, nonché al quarto podio in termini individuali, a coronamento di una giornata di grande forma. Per, invece, è il 34° podio in carriera in Coppa del Mondo, 41° se si aggiungono le gare a squadre. Si tratta della decima stagione consecutiva, e undicesima nel complesso, in cui raggiunge almeno una volta i primi tre posti. Per l’italiano di punta della disciplina si nota fin da subito uno stato di forma migliore rispetto alle precedenti uscite: primo senza ...

