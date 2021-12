Sci | ciclone Goggia vince la discesa a Val d' Isère

(Di sabato 18 dicembre 2021) Un. Sofiaimbattibile. Per lei sulla neve francese della Val d'arriva la settima vittoria consecutiva inlibera, la quindicesina in carriera. Una regina della specialità. ...

Un. Sofia Goggia imbattibile. Per lei sulla neve francese della Val d'Isère arriva la settima vittoria consecutiva in discesa libera, la quindicesina in carriera. Una regina della ... Simen Hegstad Krueger, con una performance di livello altissimo, si aggiudica la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Davos, in Svizzera. E se la prova è già un trionfo per la Norvegia, ...